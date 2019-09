Davinia Vanmechelen (FC Twente Vrouwen): ‘Sankt Pölten fysiek sterke opponent’

Turkse Tukker Türüc maakt eerste interland­goal

9:24 ENSCHEDE - Deniz Türüç heeft zijn eerste interlanddoelpunt voor Turkije binnen. De in Enschede geboren middenvelder schoot dinsdagavond een vrije trap binnen in het duel tegen Moldavië. Turkije won de wedstrijd met 4-0 en ligt op koers in de kwalificatie voor het EK.