De architect van het succes René Roord blijft nog minimaal drie jaar bij FC Twente vrouwen

Onder leiding van de oud-speler groeide FC Twente in de voorbije jaren uit tot de succesvolste club in Nederland in het vrouwenvoetbal. Vorige weer veroverde de ploeg nog de beker. Roord wordt mede geroemd om het feit dat hij elk seizoen weer talentvolle speelsters naar Enschede weet te krijgen. „Vanaf de eerste dag dat ik als technisch manager voor FC Twente actief ben, heb ik me op mijn plek gevoeld”, zegt hij. „De samenwerking met de directie van de club, de staf en de speelsters is heel prettig. Daarnaast hebben we de laatste jaren veel mooie resultaten behaald. Dat hebben we met zijn allen bereikt en daar mogen we best trots op zijn. Ik zie nog veel uitdagingen, bijvoorbeeld het bereiken van de poulefase van de Champions League, maar ook op het gebied van (regionale) talentontwikkeling liggen er nog veel kansen.”