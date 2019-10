De ‘Beckham van Azië’ blikt terug op tijd bij FC Twente: ‘Was een grote fout om weg te gaan’

De voormalig Irakese international is inmiddels 35 jaar. Hij noteerde meer dan honderd caps voor zijn land. Werd in 2009 uitgeroepen tot Aziatisch voetballer van het jaar en schitterde op toernooien als de Azië Cup en de Confederations Cup. Hij is een held in eigen land. Een celebrity met meer dan een half miljoen volgers op Instagram. Die heldenstatus bereikte hij in de Grolsch Veste echter nooit. Toch denkt hij nog geregeld terug aan zijn tijd in Enschede. Een monoloog vanuit Bagdad.



„In 2009 tekende ik een contract bij FC Twente. Twee jaar daarvoor zou ik eigenlijk naar Manchester City gaan. Sven-Göran Eriksson was daar trainer. Alles was al rond. Alleen een werkvergunning ontbrak nog. Die kreeg ik niet, waardoor de transfer afketste. Twee jaar later klopte FC Twente aan. Steve McClaren kende mij. Hij had een tijd als assistent onder Eriksson gewerkt en had goede verhalen over mij gehoord. FC Twente vroeg of ik op proef wilde komen, maar dat zag ik niet zitten. Als ze me wilden hebben, dan moesten ze me een contract aanbieden. Dat gebeurde uiteindelijk, waarop ik voor drie jaar tekende.”