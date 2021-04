De cijfers zijn genadeloos voor FC Twente

ENSCHEDE - FC Twente heeft niet eerder in de historie zo’n laag winstpercentage thuis gehad als dit seizoen. In het jaar dat er geen publiek in het stadion komt, blijft de statistiek hangen op slechts 21.4 procent. Zaterdag tegen Vitesse (1-2) lukte het de ploeg van Ron Jans voor de tiende keer op rij niet om te winnen in Enschede: 1-2.

De laatste zege in De Grolsch Veste werd behaald op 31 oktober 2020 toen PEC Zwolle met 5-1 werd verslagen. Daarna volgde de grote droogte. FC Twente won tot dusverre slechts driemaal in eigen huis, speelde vijf keer gelijk en ging zes maal onderuit.

Na de winterstop wil het sowieso niet vlotten met FC Twente, dat slechts twee zeges wist binnen te halen en uit veertien duels maar 13 punten veroverde. De laatste overwinning was op 12 februari tegen Vitesse, de tegenstander die zaterdagavond revanche nam. Op de ranglijst over 2021 staat FC Twente veertiende.

Nooit een antwoord

Hoewel de nederlaag schlemielig tot stand kwam door een fel betwistte strafschop in de allerlaatste seconde, was er maar één ploeg die iets verdiende: Vitesse. FC Twente speelde een ronduit zwakke wedstrijd en had nooit een antwoord op het pressievoetbal van de bezoekers en de acties van uitblinker Tannane, die zich in een soort van speeltuin waande. In de achterhoede regeerde de paniek, voor de middenvelders ging het allemaal te snel en de aanvallers kwamen niet in het stuk voor.

Slechts twee schoten

De thuisploeg grossierde in balverlies en kwam geen moment in de buurt van het doel van Vitesse. Het was tegenhouden, meer niet. Dat laten ook enkele statistieken zien. Zo loste FC Twente slechts twee schoten tegen Vitesse. Het was voor het eerst sinds het databureau Opta de eredivisie analyseert (2010/11) dat de Tukkers zo weinig schoten in een eredivisieduel. FC Twente had een strafschop nodig om te scoren en dwong verder niets af. De ploeg liep alleen maar achter Vitesse aan.

Veel overtredingen

Het gevolg van zo’n spelbeeld is dat je veel - en vaak ook nog eens onnodige - overtredingen maakt. Dat was zaterdagavond dus ook het geval bij FC Twente. De Enschedeërs maakten er 26 overtredingen tegen Vitesse. Dat was het hoogste aantal voor een eredivisieploeg in drie jaar tijd. FC Twente kwam handen en voeten tekort en werd voortdurend geconfronteerd met een overmacht. De Arnhemmers grepen FC Twente bij de keel, en lieten niet meer los.

Nog twee symbolische cijfers van zaterdagavond: bij FC Twente verstuurde doelman Joël Drommel de meeste passes, terwijl Vitesse tot maar liefst 41 balcontacten kwam in het strafschopgebied. Cijfers die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten.