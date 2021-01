De counter, het fysieke gevecht en Giakoumakis: FC Twente weet waar de gevaren loeren

ENSCHEDE - Het is nog maar een maand geleden dat FC Twente geen kind had aan VVV. Zondagmiddag staan die twee ploegen alweer tegenover elkaar, al ziet de ploeg van Ron Jans er nu heel anders uit. Wat wel overeind is gebleven: FC Twente-VVV is het duel tussen de jongste en oudste teams van de eredivisie.

Het kan snel gaan. Vlak voor de kerst was iedereen nog aan boord bij FC Twente. En toen was het kwaliteitsverschil enorm. Zondag mist Jans ten opzichte van de eerste confrontatie z'n beide vleugelverdedigers, zijn aanvoerder en zijn smaakmaker. Geen Ebuehi, Oosterwolde, Brama en Cerny dus.

VVV sterk gestart

FC Twente speelde in Venlo voor rust met de thuisploeg, maar omdat de ploeg de mooiste kansen om zeep hield werd het op het eind zowaar nog spannend (1-2). Na afloop merkte VVV-trainer Hans de Koning op dat zijn ploeg eigenlijk kansloos was geweest. Het was de avond dat Ilic, Cerny en Danilo de bal lieten rollen.

VVV stond op dat moment onder de streep, maar het elftal van De Koning kent een ijzersterke start van 2021. Uit de eerste drie duels werden maar liefst zeven punten gehaald en bijna waren er dat negen geweest, want Heerenveen produceerde vorige week pas in de laatste minuut de gelijkmaker.

Topscorer eredivisie

Opvallend en indrukwekkend was de laatste uitzege, bij ADO Den Haag, toen het maar liefst 4-1 werd, met vier treffers van de topscorer van de eredivisie Giakoumakis. Afgelopen donderdag haalde VVV ook nog eens de kwartfinales van de beker door Go Ahead Eagles te kloppen. Grootste winstpunt was dat De Koning in die wedstrijd maar liefst acht spelers kon sparen.

De breedte van FC Twente

De grote vraag is: kan FC Twente het gemis van vier basiskrachten opvangen? De ploeg snakt na vier thuisnederlagen op rij weer eens naar een driepunter. VVV zal zich ongetwijfeld terugtrekken op de eigen helft, loeren op de counter, en het fysieke gevecht aan gaan. FC Twente heeft thuis al jaren moeite met de aanpak van VVV.

Wie ook toe is aan een succes is Danilo, die zijn laatste goal maakte in Venlo, op 19 december. Op die avond was hij nog de topscorer van de eredivisie, inmiddels is hij ruim voorbijgestreefd door de spits die hij zondagmiddag tegenkomt: Giakoumakis.

Jong tegen oud

Opvallend: FC Twente stelde seizoen gemiddeld de jongste basiself op: 23 jaar en 203 dagen en daar staat tegenover VVV met de oudste basisopstelling: 27 jaar, 259 dagen. Door de afwezigheid van de 34-jarige Brama zondag is dat verschil is dat verschil alleen nog maar groter geworden.

Bij FC Twente zit nieuweling Luciano Narsingh bij de wedstrijdselectie, maar de verwachting is dat hij op de bank begint.