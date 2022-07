De deal is nu echt rond: Joshua Brenet tekent bij FC Twente

Eind vorige week kondigde technisch Jan Streuer al aan dat de deal op een paar detail na rond was. Maandagavond volgde de definitieve bekrachtiging met het zetten van de handtekening. Brenet stond ook in de belangstelling van Feyenoord, maar na lang wikken en wegen koos hij uiteindelijk toch voor de club waar hij in januari terechtkwam. „Het afgelopen half jaar heb ik met veel plezier en blijdschap bij FC Twente gespeeld en mezelf als voetballer weer kunnen laten zien”, aldus de tweevoudig international Brenet. „Het is niet alleen belangrijk dat ik zelf een goed gevoel heb bij de club, dat moet mijn familie ook hebben. Dat gevoel hebben we bij FC Twente.”