‘De derby winnen van Heracles is voor FC Twente nu wel een moetje geworden’

FC Twente in gesprek met KNVB over ongewenste veranderin­gen in speelkalen­der

ENSCHEDE - FC Twente heeft vrijdag een gesprek met een delegatie van de KNVB over de veranderingen in het programma. De Enschedese club is zeer ontevreden over de wijzigingen die onlangs werden doorgevoerd, waardoor FC Twente voor de winterstop geen enkele keer op de favoriete zaterdagavond thuis speelt, maar wel drie maal op het ongewenste zondagmiddagtijdstip van 12.15 uur.

5 oktober