De eerste van Mats is de 250ste van Wout Brama

FC Twente pakt periodeti­tel op bewogen avond in Oss

9:12 OSS - Het was met hangen en wurgen en het was niet om aan te zien, maar FC Twente heeft in de strijd om de titel weer een zege binnen en is periodekampioen. Top Oss werd in het Frans Heesen Stadion met 2-0 verslagen. In de slotfase werd het duel minutenlang gestaakt vanwege woedende Oss-supporters.