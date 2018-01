De ene finale is de andere niet

blogToch maar even stiekem gekeken wanneer de bekerfinale is. Dat potje in De Kuip zat tot voor kort nog niet echt in mijn systeem, eerlijk gezegd. Maar nu begint het toch ergens te borrelen. Je zult in de halve finale maar thuis tegen Willem II of Roda JC loten...

Dan zou het zomaar kunnen dat FC Twente op zondag 22 april aan de hand van duizenden Tukkers in een van de meest dramatische seizoenen in de historie op jacht gaat naar een prijs.

Schizofreen-seizoen

In Enschede kun je onderhand spreken van een schizofreen-seizoen. Zo zwak als de resultaten zijn in de competitie, zo succesvol is de ploeg op het bijnummer. Natuurlijk moet je in de beker geluk hebben met de loting, maar dan nog. Op de weg naar De Kuip werd wel Ajax geëlimineerd, dus het is ook weer niet zo dat het pad naar Rotterdam zich als een rode loper aandiende voor Twente.

Quote Niet alleen de gehele club, maar ook de trainer had dit succes even heel hard nodig Leon ten Voorde

Nog even terug naar de dinsdagavond, naar de vreugde en opluchting na afloop. Neil Diamond, de overwinningssong in De Grolsch Veste, zat al een tijdje onder het stof, maar iets na half elf schalde het opzwepende ‘Sweet Caroline’ weer door het stadion, alsof het al de gewoonste zaak is in Enschede. Maar dat is het dus niet dit seizoen. Neil staat al een tijdje niet meer op 1. Twente won in oktober in drie dagen tijd van Roda en Eindhoven en daarna trad de grote droogte in. Voor trainer Gertjan Verbeek was de zege op Cambuur zelfs zijn eerste overwinning in De Veste na 90 reguliere minuten. Niet alleen de gehele club, maar ook de trainer had dit succes even heel hard nodig.

Medicijn

Is de beker het medicijn voor alle pijn in de competitie? Het zorgt er in elk geval wel voor dat er bij Twente nog een hunkering zit, een diep verlangen. In het seizoen van de zwart geblakerde horizon gloort ergens nog een straaltje zon. Hoe dik de mist ook is, is er nog uitzicht op iets moois, iets tastbaars.

Quote Alsof het zo moest zijn, werd op de ochtend na de zege René Hake aangesteld bij de tegenstander van een paar uur daarvoor Leon ten Voorde

Alsof het zo moest zijn, werd op de ochtend na de zege René Hake aangesteld bij de tegenstander van een paar uur daarvoor. Het is hem gegund, de oud-trainer die dit seizoen met Twente nog Sneek uitschakelde. Zoals het ook de trouwe en weinig verwende aanhang van Twente is gegund dat Neil Diamond schor wordt van al die vreugdekreten in Enschede.

Goud in een rivier

Maar hoe nu verder? De beker is leuk en aardig, en kan zomaar maar eens geweldig worden, maar de resultaten in de competitie gum je er niet mee weg. Een finale op 22 april is genoeg. Want die eindstrijd op de laatste speeldag op 6 mei, thuis tegen NAC, spelen ze liever niet bij Twente. Die tegenstrijdigheid is het seizoen van de club in een notendop: waar de ene eindstrijd lonkt als een klompje goud in een rivier, boezemt de andere angst in. De ene finale is de andere niet.