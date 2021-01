De enige statistiek die telt blijft voor FC Twente weer op nul staan: ‘Onszelf niet beloond’

ENSCHEDE - FC Twente deed zichzelf voor de tweede keer in een week tijd tekort in de eigen Grolsch Veste. Na de onnodige 1-0 nederlaag tegen VVV, volgde nu een 0-0 tegen Heerenveen. De meest gehoorde conclusie na afloop: ,,We hebben ons zelf niet beloond.”

Daar was weinig aan gelogen. FC Twente had zondag een groot overwicht tegen een defensief Heerenveen, dat alleen in het eerste kwartier na rust op de helft van de Tukkers speelde. Volgens de statistieken had FC Twente de hoogste expected goals (1.6) sinds een wedstrijd in 2015 tegen AZ. Simpel gezegd komt het er neer, dat bij expected goals wordt gekeken hoe groot de kans op een doelpunt is bij een mogelijkheid. Die was tegen Heerenveen dus aan de hoge kant, zonder dat het enig succes opleverde.

Volledig scherm Queensy Menig is Sherel Floranus te snel, maar is vervolgens niet doeltreffend in de afronding. © ANP

Quote Voor de winterstop hadden we een wedstrijd als deze met 3-0 gewonnen Queensy Menig, Aanvaller FC Twente

Afgekeurde goal

De enige statistiek die er uiteindelijk toe doet, bleef zondag op nul staan: voor de derde keer op rij wist FC Twente het doel niet te vinden. ,,Voor de winterstop hadden we zo'n wedstrijd als vandaag met 3-0 gewonnen", baalde Qyeensy Menig, die halverwege de tweede helft een treffer afgekeurd zag worden na ingrijpen van de VAR. Dat was zo'n moment waarbij de gedupeerde ploeg zegt: die treffer had best geteld kunnen worden, terwijl je - als je aan de andere kant staat - constateert dat de ingreep terecht was. Luciano Narsingh raakte de bal niet, maar stond wel in buitenspelsituatie toen hij het blok zette tegen Heerenveen-verdediger Floranus. Die had zonder dat blok Menig waarschijnlijk ook niet meer achterhaald, dat was het wrange.

Volledig scherm Scheidsrechter Jeroen Manschot legt trainer Ron Jans uit waarom de treffer is afgekeurd door de VAR. © Pro Shots / Niels Boersema

Quote Er was een periode dat we ‘altijd scoorden', dat is even weg. Maar dat komt wel weer terug Ron Jans, Trainer FC Twente

Eindfase tekort gedaan

,,We zijn veel in de zestien van Heerenveen geweest en hebben goede kansen gehad", zei trainer Ron Jans. ,,We hebben ook zo veel ballen veroverd op hun helft, maar uiteindelijk hebben we onszelf in de eindfase tekortgedaan. Er was een periode dat we ‘altijd scoorden’, dat is nu even weg. Maar dat komt wel weer, misschien volgende week al bij PSV.”

Volledig scherm Danilo baalt als het eindsignaal heeft geklonken: weer geen treffer, weer geen zege. © Pro Shots / Niels Boersema

Spits Danilo

In situaties van droogte wordt er al snel gekeken naar de spits, Danilo. De Braziliaan had pech bij een schot in de vierde minuut en bereidde een kans voor Luka Ilic voor. Aan de bal speelde Danilo ook zeker niet slecht, maar het is nog steeds wachten op de bevrijdende eerste goal van 2021.

Volledig scherm Tyronne Ebuehi liet Joey Veerman meer achter zich aanlopen dan andersom. © Pro Shots / Niels Boersema

Niets weggegeven

Het positieve was dat FC Twente niets weg gaf tegen een op de counter loerend Heerenveen. Vorige week liep de ploeg in de slotfase nog tegen een verdwaalde uitbraak van VVV aan. Zover liet FC Twente het niet komen, dat daarmee voor de tweede keer op rij de nul hield.

De thuisploeg slaagde er prima in het gevaar Joey Veerman te neutraliseren. Veerman heeft in het nieuwe systeem van de Friezen een soort van vrije rol, al begint hij vaak vanaf links.

Tegen Feyenoord kwam de Volendamse vormgever volgens eigen zeggen geen tegenstander tegen, FC Twente pakte het anders aan. Op de momenten dat hij aan de linkerkant stond, verbleef Tyronne Ebuehi bij hem in de buurt en als hij naar binnen kwam werd hij opgepakt door één van de middenvelders. Ebuehi schoof dan door naar de linksback van Heerenveen. FC Twente deed dat goed en profiteerde van de zwakte van Veerman, die verdedigend bijna alles laat lopen.

Volledig scherm Jesse Bosch (links) bracht veel energie in het elftal van FC Twente. © Pro Shots / Niels Boersema

Goede tandems

Ebuehi speelde goed in de combinatie met Luciano Narsingh, zoals Gijs Smal zich aan de andere kant herstelde van het duel tegen Sparta. De meeste ballen op het middenveld werden veroverd door Ramiz Zerrouki en Jesse Bosch. Die laatste speelde voor Ilic, in de hoop weer nieuwe energie in het elftal te brengen. Die opzet lukte. Bosch is alleen (nog) geen doelpuntenmaker, zo liet hij voor rust zien.

Het probleem van FC Twente: dat is op dit moment even niemand, waardoor de oogst in de laatste drie duels van januari veel te karig is: twee punten slechts. En dat terwijl PSV, Vitesse en Feyenoord de volgende opponenten zijn.