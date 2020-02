De FC Twentetapes: verzoenend gesprek zet club in brand

8.30 uur. Eerst even terug naar de avond ervoor. Sander Boschker, Xandro Schenk en Gonzalo Garcia moesten dinsdagavond op het trainingscomplex in Hengelo het gesprek aan met boze supporters van FC Twente. De ploeg had net kansloos verloren van FC Emmen en clubicoon Wout Brama zat opnieuw niet bij de selectie. Bij terugkeer uit Drenthe werd de bus opgewacht en het bewuste gesprek gevoerd. Wat niemand wist: het werd opgenomen en de ‘tapes’ lekten de ochtend erna uit.

9.00 uur. Fans roeren zich online. De verwondering is groot over de uitspraken van vooral Boschker. Hij haalt uit naar zijn oude maat Brama, noemt hem ‘een mannetje’ en vraagt zich af waarom Brama wordt toegezongen door de fans. Samenvattend is de middenvelder de schuld van het gebrek aan vertrouwen bij de rest van de ploeg, vindt de keeperstrainer. Boschker moppert ook nog dat hij zelf negen jaar geleden niet zo is toegezongen nadat hij op de bank terecht kwam. Ook wordt op de tapes met een vingertje naar de fans gewezen en zijn de media schuldig aan het slechte spel. Van zelfreflectie is weinig sprake. De verbazing is groot. Wat een verzoenend gesprek moest worden, zette de club in brand.

10.29 uur. Arnold Bruggink tweet: ‘Open eerlijk communiceren met elkaar en je was alle problemen voor geweest. Nu heb je dit. Het leidt alleen maar af van het daadwerkelijke probleem waar Twente mee te maken heeft, geen energie, geen tempo en geen dreiging #fctwente #brama.’ De oud-speler en analist wil er verder niets meer over kwijt, maar heeft zijn punt gemaakt.

Volledig scherm Brama, Boschker en Garcia op een rij. Toen alles nog goed leek. © BSR_AGENCY

10.30 uur. Twee stewards staan op de parkeerplaats, vijf fans er omheen. Ze nemen onderling stelling. Je bent vanaf vandaag voor Wout of Sander. Dat er opnames zijn gemaakt, vinden sommigen niet kunnen. Anderen vinden het naïef om te denken dat je zo’n gesprek anno 2020 stil kunt houden. De spelers zijn nergens te bekennen, voorlopig wordt er niet getraind.

10.59 uur. Peet Bijen, Haris Vuckic en Xandro Schenk wandelen naar het krachthonk. De spelers mogen, kunnen of willen niets zeggen. Zo gaat het de hele dag. Het blijft vooral bij zwijgen. Niets te veel zeggen, omdat er al genoeg schade is aangericht.

12.00 uur. De reserves staan op het veld. Trainer Gonzalo Garcia laat zich niet zien, alleen de fysiektrainer is buiten. Hoofdscout Evert Bleuming komt naar buiten, hij laat de crisisgesprekken die achter gesloten deuren worden gevoerd voor wat ze zijn.

Volledig scherm Het ingepakte standbeeld van Sander Boschker © Facebook

13.00 uur. Op Twitter gaat een foto rond van het standbeeld van Sander Boschker, dat bij de hoofdingang van De Grolsch Veste staat. Het is ingepakt met vuilniszakken door boze fans. Het is het treurige symbool van het plotselinge en onverwachte conflict tussen de twee clubiconen. Boschker was jarenlang de vaste doelman bij FC Twente, hij was cupfighter en werd kampioen. Het leverde hem een standbeeld op. Wout Brama zat natuurlijk ook in de kampioensploeg en werd de laatste jaren steeds groter binnen de club. Vooral ook omdat hij een jaar eerder dan gepland terugkwam uit Australië om Twente uit de eerste divisie te krijgen. Dat lukte ook nog.

13.09 uur. Daar staat hij opeens. Wout Brama komt uit het spelershome gewandeld en gaat meteen naar buiten. Hij draagt zijn trainingsoutfit. De speler wil niets zeggen, want wat moet hij zeggen? Joël Drommel komt naar hem toe en geeft hem een dikke knuffel. Dat doen meer spelers vandaag. Er heerst onbegrip over de situatie.

15.00 uur. Ouders druppelen binnen, de jeugd gaat zo het veld op. Garcia en Van Leeuwen hebben zich nog niet laten zien. De ouders bespreken het onderling met elkaar. Wie moet eruit? Kunnen ze nog samenwerken? Kan het nou nooit eens rustig zijn bij Twente?

Volledig scherm Een balende Joël Drommel tijdens het duel tegen FC Emmen, dinsdagavond. De doelman knuffelde Brama woensdagmorgen. © BSR Agency

15.16 uur. Sander Boschker verlaat het gebouw, zonder iets te zeggen. In Enschede is zijn standbeeld inmiddels weer uitgepakt.

15.25. Er is de hele dag helemaal niets vernomen van directeur Paul van der Kraan. Het duurt veel supporters veel te lang voor er eindelijk een reactie van Twente komt.

15.29 uur. Brama heeft zich omgekleed en staat op het punt om te gaan. Hij zegt dat er een statement komt van de club, waar hij zich achter schaart. Verder wil hij er niets over kwijt. Hij wil niet dat dit verder escaleert.

15.47 uur. Trainer Garcia vertelt alleen off the record over de situatie die is ontstaan. Ook hij verwijst naar het statement van de club. Niemand zit te wachten op meer commotie. Al hadden alle betrokken dit zelf kunnen voorkomen door elkaar intern veel eerder de waarheid te zeggen.

16.23 uur. Technisch directeur Ted van Leeuwen heeft de hele dag binnen gezeten. Hij is de laatste in de rij die vertrekt. Na een dag praten, na crisisberaad, doet hij of er weinig aan de hand is. Hij daalt de wenteltrap af.

16.58 uur. Een fan appt: ‘de supporters kijken beschaamd toe.”

17.50 uur. Na een dag komt Twente eindelijk met een verklaring. De conclusie: er verandert helemaal niets. „Er zijn verschillen van inzicht, maar er is wel een professionele basis om met elkaar verder te gaan. (…). In deze situaties begrijpt Twente de emotie van haar supporters, die dit op verschillende manieren uiten. Maar juist nu hebben we elkaar nodig en moeten we elkaar steunen.”