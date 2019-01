‘De Graafschap meldde zich bij FC Twente nog niet voor Tom Boere’

Fred Rutten gepresen­teerd bij Anderlecht

7 januari BRUSSEL - Fred Rutten is maandagmorgen gepresenteerd als de nieuwe trainer van Anderlecht. De inwoner van Overdinkel heeft volgens directeur Michael Verschueren een contract voor onbepaalde tijd. „Het is de bedoeling om met Fred op lange termijn verder te gaan. In het contract van onbepaalde duur is rekening gehouden met beide partijen”, aldus Verschueren.