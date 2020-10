De Graafschap wil stunten in bekerclash bij FC Twente: ‘We nemen dit duel heel serieus’

Op de vraag hoe serieus De Graafschap het bekertoernooi neemt, is Snoei duidelijk. ,,Heel serieus. Wij kunnen geld generen voor de club door de volgende ronde te halen. Ook voor de uitstraling van De Graafschap is het van belang ons zo goed mogelijk te presenteren.”



De trainer wilde maandagmiddag nog niets kwijt over zijn opstelling. Maar de kans is groot dat Ralf Seuntjens in Enschede op de bank begint. Joey Konings geldt als zijn logische vervanger. Seuntjens, afgelopen vrijdag met twee doelpunten goud waard tegen Jong PSV (2-1 zege), krijgt waarschijnlijk extra hersteltijd nu De Graafschap vier duels in twaalf dagen speelt. Komende vrijdag wacht het competitieduel bij TOP Oss.



,,Ralf heeft een zware enkelblessure achter de rug en zou tegen Jong PSV eigenlijk minder lang spelen. Uiteindelijk was het toch nodig hem te laten staan”, zegt Snoei.

Lees ook Jeffrey de Lange vervangt bij FC Twente in beker licht geblesseerde Joël Drommel

Van de Pavert

Ook achter de naam van Ted van de Pavert staat nog een vraagteken voor de bekerclash in Enschede. De centrale verdediger kampt al enkele weken met enkelklachten en viel tegen Jong PSV halverwege uit.



,,Veel onzekerheden zijn er niet. Maar we moeten deze periode goed kijken wie er wel of niet fit genoeg zijn om te starten. En dan zijn we nog afhankelijk van de uitslagen van de coronatests. Nu de wedstrijden zo kort op elkaar zitten, is het soms nodig tot het laatste moment te wachten met het nemen van een beslissing.”

‘Een prachtige affiche’

Snoei wilde ook nog niet prijsgeven of eerste doelman Rody de Boer onder de lat staat tegen Twente of dat hij jongeling Nick van den Dam een kans op speelminuten gunt.



,,Dit is een prachtige affiche”, kijkt de trainer vooruit. ,,Twente heeft een goede ploeg, met veel snelheid en dynamiek. Maar ik denk dat er kansen liggen. Wij hebben veel energie en karakter in het elftal. Daar ben ik heel tevreden over. We willen graag een stunt uithalen en gaan het Twente zo moeilijk mogelijk maken.”