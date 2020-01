De helikopter brengt bij FC Twente nog geen nieuwe spelers

Het is geen verzoek dat je dagelijks krijgt als voetbalclub. Of de middagtraining misschien een kwartiertje eerder kan beginnen, omdat er later op de dag graag drie 'koningen' met een helikopter willen landen. Dat feest wordt in Spanje uitbundig gevierd en Benahavis is met kamelen nou eenmaal wat lastig te bereiken. En de enige plek die geschikt is voor dit soort acties, is het plaatselijke voetbalveld dat deze week wordt gebruikt door FC Twente. De derde trainingssessie van de dag is nog maar net afgelopen of de drie 'koningen' stappen uit de helikopter. Van een afstandje kijkt de technische staf van FC Twente mee. Wie weet wordt er net als op de open dag bij Feyenoord wel wat nieuwelingen ingevlogen. Helaas voor de club: het zijn toch echt drie koningen die uitstappen.