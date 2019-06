De jacht op talent begint steeds vroeger

Rustig is het geen moment, in het kantoortje wedstrijdzaken van het Marveldtoernooi. Het is een komen en gaan van allerlei lieden, die vragen om de spelerslijsten van de deelnemende clubs. De halve Premier League heeft een scout naar Groenlo gestuurd en ook de Bundesliga is goed vertegenwoordigd op het vermaarde toernooi voor spelers onder 15 jaar. Die kleine krullenbol bij Feyenoord op het middenveld, de linksback van Barcelona, ja, eigenlijk de hele ploeg van de prachtige Spaanse toernooiwinnaar: de talentenjagers van Manchester City en Chelsea krijgen hun notitieboekjes zonder problemen vol.