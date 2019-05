De jaren van Assaidi bij FC Twente in cijfers samengevat

2016-2017: veel blessures, één lichtpuntje

In de winter van 2016 kwam Oussama Assaidi transfervrij over van Al-Ahli. Het eerste half jaar van Assaidi bij FC Twente stond veelal in het teken van blessureleed en het (opnieuw) wedstrijdfit worden. In de tweede seizoenshelft kon Assaidi met drie basisplaatsen en twee invalbeurten weinig van waarde zijn voor Twente. Hij kwam tot slechts 234 minuten in de eredivisie en scoorde één doelpunt, Assaidi bekroonde namelijk zijn Twente-debuut uit bij PEC Zwolle met een briljante winnende treffer: een lob van 30 meter. Daar bleef het bij in 2017.

2017-2018: Aitor-cijfers in de eredivisie

Het tweede seizoen was veruit het beste seizoen van Assaidi bij FC Twente. Hij scoorde zes doelpunten en gaf drie assists in 25 wedstrijden (1.974 minuten), een respectabel aantal, maar het waren vooral zijn achterliggende statistieken die erg goed waren. Het waren cijfers die qua invloed vergelijkbaar zijn met de cijfers van Aitor in de Keuken Kampioen Divisie. Assaidi had meer dan het dubbele aantal dribbels (131) dan de nummer 2, Adnane Tighadouini met 57 dribbels. In de eredivisie waren er bovendien slechts vijf spelers met meer dribbels per wedstrijd dan Assaidi. Ook was Assaidi de speler van Twente die de meeste kansen creëerde (39). Toch ondervond hij in de tweede seizoenshelft weer blessureproblemen. Het was vaak zijn knie die roet in het eten gooide.

2018-2019: 0 doelpunten en 0 assists in het kampioensjaar

Met dergelijke cijfers in de eredivisie zou je verwachten dat de vertaling naar de Keuken Kampioen Divisie gemakkelijk zou gaan en dat de cijfers waarschijnlijk overtroffen zouden worden. Het tegendeel bleek waar in het derde seizoen van Assaidi bij Twente. Door (wederom) een zware knieblessure kwam Assaidi in de eerste seizoenshelft niet eens in actie en had hij daarna moeite om wedstrijdfit te worden en aan te haken. Assaidi stond twee duels in de basis, eind maart tegen FC Den Bosch en de uitwedstrijd tegen NEC toen Twente al kampioen was. Acht keer mocht hij invallen in de tweede seizoenshelft, maar indruk maken deed hij nauwelijks. De 30-jarige buitenspeler kwam uiteindelijk tot een teleurstellend aantal van 263 minuten in 10 wedstrijden. 0 doelpunten en 0 assists in het kampioensjaar zijn tegenvallende statistieken voor een speler met de kwaliteiten van Assaidi.