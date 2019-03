De Koning: ‘Twente is vanaf dag één al de kampioensploeg’

Jari Oosterwijk wil het woord na de twaalfde zege in dertien duels nog steeds niet in zijn mond nemen, Peet Bijen ook niet. De beide doelpuntenmakers blijven erbij: ‘we zijn er nog niet’. Alleen middenvelder Matthew Smith zegt dat hij gelooft dat Twente de titel niet meer kan ontlopen. Hans de Koning vindt: „Er is geen discussie over mogelijk: dit is de beste ploeg van de eerste divisie. Spelers als Brama, Bijen, Aitor, Espinosa en Aitor hebben zoveel individuele klasse, die bepalen de titelstrijd. Die spelers zie je verder niet in de eerste divisie.”

Twente speelde tegen Volendam in ieder geval een hele makkelijke wedstrijd. Volgende week wacht een lastige tegenstander: Go Ahead Eagles-uit. De ploeg uit Deventer verloor vrijdagavond punten tegen Helmond Sport. Het gat is opgelopen tot twaalf punten, nummer twee Sparta staat elf punten achter. „We moeten niet te hard van stapel lopen en niet te vroeg juichen”, vindt Oosterwijk, die de vijfde goal maakte tegen Volendam. Bijen is het met hem eens, maar desondanks had hij tijdens de wedstrijd even gecheckt wat de tussenstanden op de andere velden waren. „Bij de 5-0 kwamen de tussenstanden in beeld en heb ik met een schuin oog wel even gekeken”, zegt hij met een lach.