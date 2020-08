De kop is er af: FC Twente wint en heeft weer een wedstrijd in de benen

ENSCHEDE - Het gerenoveerde FC Twente is de lange aanloop naar de competitie begonnen met een 3-1 zege op derdedivisionist Excelsior'31. In de lege Grolsch Veste liet trainer Ron Jans al zijn spelers in actie komen.

Voor de spelers van FC Twente was het voor het eerst sinds vijf maanden dat ze weer voor een wedstrijd op het veld stonden. De amateurs van Excelsior hadden al een potje in de benen, vorige week tegen Staphorst.

De laatste afspraak in Enschede dateerde bijna uit een ander tijdperk, 29 februari tegen Heerenveen (2-3). Toen was het koud en fris, nu sidderde het van de hitte in het stadion. Toen was het stadion vol, nu galmden de stemmen door de verlaten Grolsch Veste.

Twee teams

,,Het zal in het begin van de voorbereiding best stroef gaan", zei trainer Ron Jans in de aanloop naar het eerste duel in de lange aanloop naar de competitie. Uiteraard zijn daar allemaal logische verklaringen voor te vinden. Bij FC Twente is de selectie nieuw en nog van verre compleet. Duels als deze zijn goed voor het ritme, niet om al verregaande conclusies te trekken. Al was het na vier weken trainen voor Jans wel prettig dat hij zijn spelers in een wedstrijd aan het werk zag. Dan zie je als oefenmeester altijd andere dingen dan op een doorsnee dag op het trainingsveld.

Jans gebruikte in de lege Grolsch Veste twee verschillende teams. In ploeg 1 zaten de meest bekende gezichten, na de pauze verschenen veel jonkies in het veld, aangevuld met Xandro Schenk, Wout Brama, Giorgi Aburjania, de nieuwe Griekse buitenspeler Lazaros Lamprou.

Volledig scherm Een lege Grolsch Veste, vrijdagavond bij de eerste wedstrijd in het stadion sinds vijf maanden. © BSR Agency

Nog geen afstemming

Excelsior, met de nodige spelers die een verleden hebben bij FC Twente, speelde in de eerste helft zeer verdienstelijk mee, al kregen de profs in de omschakeling wel tal van mogelijkheden. Daar ging de thuisploeg - waar uiteraard de afstemming er nog niet is - slordig mee om, want tal van man-meer-situaties leverden geen resultaat op.

Openingstreffer

Het duurde in de Enschedese bakoven tot de 36ste minuut voordat FC Twente de score openbrak. Uit een hoekschop van Gijs Smal kopte Julio Pleguezuelo de 1-0 binnen. Op dat moment was de nieuwe spits Alexander Jeremejeff al vervangen voor de jonge Daan Rots.

De wissels

Na de pauze kwamen de wissels, ook bij de bezoekers. Speciaal was de avond voor Simon Seppenwoolde. De jonge aanvaller van FC Twente werd donderdag op het trainingskamp bij de selectie gehaald en stond in het laatste half uur tegenover de club waar hij als Rijssense jongen opgroeide: Excelsior'31.

Volledig scherm De wisselspelers zaten vrijdagavond op de tribune. © Orangepictures

Brutale gasten

Die ploeg kwam na tien minuten in de tweede helft brutaal langszij. De vrijgelaten Hakim Ezafzafi tikte de bal bij de tweede paal binnen, nadat doelman Van der Gouw onder een hoekschop was doorgegaan.

Lang duurde de Rijssense vreugde niet. Vijf minuten na de gelijkmaker bracht Aburjania FC Twente weer aan de leiding, nadat hij fraai was vrijgespeeld door Lamprou: 2-1.

Fraaie goal

De Griek liet zelf daarna nog een keer van zich horen, want een kwartier voor tijd krulde hij een vrije trap in de hoek: 3-1. De dartele aanvaller, gesierd met rugnummer 10, deed dat voor VAK-P, waar normaliter na zo’n goal een storm van euforie zou opsteken. Nu bleef het stil, op een beschaafd applaus van een paar aanwezigen na.

FC Twente - Excelsior’31 3-1 (1-0)

36. Pleguezuelo 1-0 , 55. Ezafzafi 1-1, 60. Aburjania 2-1, 74. Lamprou 3-1

FC Twente eerste helft: De Lange; Hilgers, Pleguezuelo, Schenk, Smal; Roemeratoe, Bosch, Selahi; Cerny, Jeremejeff, Menig

FC Twente tweede helft: Van der Gouw, Dennen, Staring, Schenk (61.Seppenwoolde), Oosterwolde; Brama, Zerrouki, Aburjania; Van Leeuwen, Rots, Lamprou.

Excelsior’31: Koetsier; Krijns, Davina, Schmidt; Bruinink, Leemhuis, Thomas; M.Gerritsen Mulkes; F. Gerritsen Mulkes, Penterman, Diks.