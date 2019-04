De laatste keer dat Peet Bijen kampioen werd was in de jeugd van BWO

“We zagen elkaar dinsdagmorgen weer op de eerste training van de week. Je zag de blikken: ‘Sparta heeft verloren, het gaat nu echt gebeuren. We worden kampioen van de eerste divisie’. Ik kan het nog niet bevatten, maar het komt dichtbij. De laatste keer dat ik kampioen werd, was in de jeugd van BWO. Het is niet normaal hoe snel alles kan veranderen. We verliezen van RKC en Dordrecht, en meteen is er onrust. Een week later ben je weer de aanstaande kampioen.”