De lessen van FC Twente uit het eerste bezoek aan Rotterdam

Les 1: Trainer Gonzalo Garcia: ‘Leer met complimenten omgaan’

Ze kwamen nog net niet zwevend De Kuip binnen, vorige week. Maar in de dagen ervoor hoorden de spelers van ‘het o zo leuk voetballende’ FC Twente van alle kanten dat dit het moment was om het kwetsbare Feyenoord nog eens extra pijn te doen. „Zelfvertrouwen is goed, zelfvertrouwen moet je als voetballer hebben, maar teveel zelfvertrouwen is niet goed”, zegt FC Twente-trainer Gonzalo Garcia. „Wij hadden weliswaar net daarvoor de derby verloren van Heracles, maar daar waren allerlei oorzaken voor. In De Kuip wilden we te graag laten zien dat we goed kunnen voetballen.” En dus sloop bijna ongemerkt de gemakzucht tussen de linies door, constateerde Garcia. „We kregen de laatste weken van allerlei complimenten voor ons spel en de kunst is om daar als voetballer goed mee om te gaan. Dat geldt ook voor negatieve feedback. Als voetballer moet je proberen om zo weinig mogelijk van de omgeving aan te trekken. Dat is niet makkelijk, maar je moet proberen je te focussen op je eigen ding. Blijkbaar waren we nog niet zover.”