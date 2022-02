De luxe wissels van FC Twente maken het verschil

Hoe rijk bedeeld ben je als trainer van een subtopper als je op het eind nog even Virgil Misidjan, Joshua Brenet, Manfred Ugalde en Vaclav Cerny in kunt brengen? Trainer Ron Jans kan dit seizoen tijdens wedstrijden wisselen om het elftal beter te maken. Die nieuwe hulptroepen, die al weken staan te trappelen van ongeduld, maakten tegen Go Ahead Eagles in de eindfase het verschil. Het riep naderhand de vraag op waarom Jans zo lang had gewacht met het inbrengen van vers bloed, aangezien het elftal zich in die fase daarvoor steeds vaker stuk liep op de muur van het ultra-defensieve Go Ahead. Nieuw elan was al een tijdje gevraagd.