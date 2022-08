De man die Tadic en Janko naar Twente vervoerde is er ook bij in Florence: ‘We waren zelfs op de Italiaanse tv’

FLORENCE - Ze struinen wat door de stad en stoppen even bij de Ponte Vecchio, één van de toeristische hoogtepunten van Florence. Johan Egberink en Jos Grootelaar uit Tubbergen zijn met de auto naar Florence gereisd om de wedstrijd in het Stadio Artemio Franchi bij te wonen. Ze zijn vol vertrouwen in een goede afloop. „Twente gaat hier winnen. Schrijf maar op: 1-2!”

Hun shirts zeggen misschien het meest over de Europese ervaring van Johan en Jos. Voor Johan (met Zwanenberg-shirt) is dit het zoveelste tripje naar het buitenland. Als hem gevraagd wordt waar hij allemaal is geweest, komt half Europa voorbij. De mooiste? Dat weet hij zo niet, maar hij was er twee weken geleden in Belgrado ook bij, toen Twente met 1-3 won bij FK Cukaricki. „Met de bus naar Denemarken, Odense, dat was ook echt een prachtige reis.”

Zo ervaren als Johan is, zo nieuw is het Europese tripje voor Jos (met een recenter shirt). Het is voor hem de eerste keer dat hij bij een Europese uitwedstrijd van FC Twente is. Het duo is met de auto naar Florence gereisd. Op de bonnefooi, want een hotel hadden de heren nog niet geboekt. Toen ze prijzen hoorde van meer dan 375 per nacht („Zonder toeristenbelasting!”) voor een kamer, besloten ze een hotel even buiten de stad te boeken. „Een stuk goedkoper en we kunnen er met de trein naartoe,” vertelt Jos. „Ideaal!”

Tadic vervoerd

Voor Johan is het dus niet zijn eerste tripje in Europa. Hij weet sowieso zijn kilometers voor FC Twente wel te maken, want als vrijwilliger haalde hij in het verleden nieuwe Twentespelers van het vliegveld. De bekendste? „Dusan Tadic”, zegt hij trots. „Maar ook mensen als Marc Janko, Joachim Andersen en de Finse broers Jensen heb ik van het vliegveld gehaald.” Gezien de transferbedragen die met sommige spelers gemoeid gingen, kan je gerust spreken van waardetransport.

Johan en Jos genieten in Florence, een stad vol toeristische hoogtepunten. Het duo mocht zelfs debuteren op de Italiaanse tv. Of ze die beelden ooit gaan zien weten ze niet, maar het is in ieder geval een mooie herinnering aan een mooie trip naar Florence. Die trip kan nog mooier worden als er vanavond wordt gewonnen in Stadio Artemio Franchi. Daar heeft het duo vertrouwen in. „Twente wint met 1-2, schrijf dat maar op!”