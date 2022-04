De mooiste in jaren eindigt in mineur: FC Twente is trots, maar baalt na spektakelstuk

Hij leunt tegen de muur, en als die er niet zou staan zou hij omvallen. Michel Vlap is in het museum van FC Twente - de plek waar na afloop de interviews plaatsvinden - een hoopje ellende. Een goal voorbereid, er zelf eentje gemaakt, maar ook schuldig aan een tegentreffer en een enorme kans op een beslissende 4-2 voorsprong gemist. Vlap heeft zojuist een duel beleefd waarin de emoties als een bal in een flipperkast alle kanten opvliegen. „Het is hartstikke stil in de kleedkamer, iedereen is teleurgesteld na een gelijkspel tegen PSV, dat zegt genoeg”, aldus de middenvelder.