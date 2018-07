De ondergang van FC Twente, dat was Verbeeks grote teleurstelling als trainer

DALFSEN - Niets bleef geheim, je kan mensen dan niet meer vertrouwen. Dat zegt Gertjan Verbeek (55) uit Dalfsen in een interview met de Stentor over de ondergang van FC Twente. ,,Dit is mijn grootste teleurstelling in mijn trainersloopbaan.’’

Verbeek geeft toe dat hij te laat heeft doorgehad dat er een grote verdeeldheid was in de spelersgroep, maar dat alles snel op straat lag was ook een bepalende factor.

,,Er bleef bijna niets binnenskamers bij Twente. Of het nou op directieniveau was, of op managementniveau. Hadden we een bespreking in Hengelo, dan stonden de notulen twee uur later op internet. Ook vanuit de kleedkamer kwamen dingen naar buiten die alleen vanuit de spelersgroep konden komen. En een aantal jongens heeft zich er gigantisch aan gestoord dat niets geheim bleef. Je kan mensen dan niet meer vertrouwen, een slechte bodem.’’

Laatste klus

Volgens Verbeek had FC Twente voldoende kwaliteit om zich te handhaven in de eredivisie. ,,Ik ben er toch ingestapt met het idee: dit wordt mijn laatste klus als trainer in Nederland.’’

Dat het niet lukte, had grote gevolgen voor hem en zijn vriendin. ,,Op een gegeven moment vindt iedereen er iets van, via sociale media. In de laatste veertien dagen, toen wij onderaan kwamen te staan, kreeg mijn vriendin zo even 700 berichten via Facebook en LinkedIn. Berichten tot aan doodsbedreigingen toe. ‘Die kerel van jou moet hangen!’, ‘Die kerel van jou moet dood!’ Ik kom uit die wereld, weet dat het gebeurt. Maar zij is sinds kort onderdeel van mijn leven en schrikt zich kapot.’’