De Raad van Commissarissen van FC Twente weet niet wat er speelt

El Hamdaoui onder het mes

8:37 ENSCHEDE - Het avontuur van Mounir El Hamdaoui bij FC Twente dreigt een grote mislukking te worden. De aanvaller werd zaterdag geopereerd aan zijn meniscus, waardoor de kans klein is dat hij dit seizoen nog in actie komt. Het is daardoor überhaupt zelfs de vraag of hij ooit nog een keer het shirt van FC Twente draagt, want El Hamdaoui tekende in de winterstop een contract tot en met het eind van dit seizoen.