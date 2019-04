De sloper en de opbouwer van FC Twente vinden elkaar blindelings

Communicatie. Trainers kunnen het niet vaak genoeg zeggen tegen spelers. Praat, coach, stuur, help elkaar, maak het elkaar makkelijk. Zeker in de laatste linie is praten essentieel. Des te opvallender is het dat de koploper van de eerste divisie succesvol is met twee spelers in het hart van de defensie die elkaar nauwelijks kunnen verstaan. Peet Bijen (24) komt uit Twente, Christian Gonzalez (22) uit Uruguay. "Christian praat niet zo goed Engels en mijn Spaans is niet best", zegt Peet Bijen. "We komen in het veld niet verder dan de standaardwoordjes: yes, no, right, left en dat is het wel. Als je een klik met elkaar hebt, is soms ook niet meer nodig. We hoeven het niet met elkaar over het weer te hebben."