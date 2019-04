‘De spits van Telstar heet deze week Messi’

Vuckic blijft rustig na bijzondere week: ‘Juist nu taak om bij elkaar te blijven’

5 april ENSCHEDE - FC Twente liet vrijdagavond voor de tweede keer in vijf dagen de punten liggen. Maandag was RKC Waalwijk te sterk, vrijdag verloor de ploeg van Marino Pusic thuis op pijnlijke wijze van laagvlieger FC Dordrecht. Haris Vuckic maakte in die duels zijn rentree en beleefde zo een bijzondere week.