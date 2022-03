De strijd om plek 4: AZ is wat FC Twente graag wil zijn, maar in Alkmaar kunnen ze niet in alles tippen aan de Tukkers

Het duffe imago van walking football moet eraf, vinden ze in Twente: ‘We rollen na afloop geregeld uit de kantine’

ALMELO/ENSCHEDE - Walking Football? Dat is toch geen voetbal, maar een slap aftreksel voor bejaarden? Onzin, vinden de beoefenaars van FC Twente en Heracles. De sport is booming in Nederland en het mooie: mannen en vrouwen vinden zichzelf weer terug op het veld.

23 februari