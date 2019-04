'De supporters van FC Twente hebben dit verdiend’

Steenkamp had het een afknapper gevonden als Twente vrijdag naar De Toekomst had gemoeten. ,,Ik heb genoten van de sfeer bij de uitwedstrijden in de eerste divisie, daar waar voetbal nog zoals vroeger wordt beleefd”, zegt hij. “Daar waar je de lichtmasten van veraf zag, het was een soort van nostalgie met stadions in woonwijken. En hoe treurig kan het dan zijn dat je een kampioenswedstrijd had moeten spelen in de hoofdstad, waar ik weet niet hoeveel evenementen wekelijks worden gehouden, op een trainingscomplex. De houding van Ajax vind ik jammer. Elke Nederlandse club moet in deze fase rekening houden met Ajax en als het dan een keer andersom is, dan is dat te veel gevraagd.”