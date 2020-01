De tijd dringt.. wie komen er bij, en wie gaan er nog weg bij FC Twente?

Ted van Leeuwen, de technisch directeur, heeft zich dezer dagen opgesloten op het trainingscentrum. Telefoon aan het oor, de mail in de buurt. Op het trainingskamp in Spanje, dat voor je gevoel alweer eeuwen geleden is, schudde hij naar eigen zeggen zo’n 72 zaakwaarnemers de hand. Als hij zou willen, kon hij elke dag van 9 tot 21 uur onderhandelen over spelers.

Hoeveel potentiële nieuwelingen zouden er in de voorbije weken de revue zijn gepasseerd? Hoeveel spitsen en verdedigers zijn wel niet besproken? En met hoeveel tegenslagen en teleurstellingen word je wel niet geconfronteerd als Nederlandse degradatiekandidaat? „Als er vier clubs belangstelling hebben voor een speler zijn wij door het gebrek aan middelen vaak de nummer vier op die lijst”, zei trainer Gonzalo Garcia vorige week. Volgens Van Leeuwen voelt het alsof je met een hengel een walvis uit de zee probeert te trekken. „Het is lastig, de window is laat op gang gekomen.”

Spelers pokeren

Quote Het is laveren en manoeuvre­ren, speculeren, afwegen en hopen dat het balletje goed valt Leon ten Voorde Giovanni Troupée en Noa Lang kwamen al snel binnen, maar sindsdien is het al bijna twee weken stil. FC Twente wilde dolgraag Mike te Wierik als centrale verdediger binnenhalen, maar al snel bleek dat niet binnen de mogelijkheden te liggen. De naam van Jan-Arie van der Heyden viel ook, maar de Feyenoorder wilde wachten en gokt op de laatste dagen op een avontuur over de grens. Kijk er niet vreemd van op dat de zaakwaarnemer op vrijdagmorgen appt dat er toch nog te praten valt.



En zo zijn er wel meer, die pokeren en wachten, omdat ze weten dat de clubs doorhebben dat vaak op het laatste moment nog de beste spelers op de markt komen. Durf je als club zolang te wachten met als risico dat je toch nog misgrijpt en geen kant meer op kunt? Het is laveren en manoeuvreren, speculeren, afwegen en hopen dat het balletje goed valt.

Voetballers met een krasjes

Aan de andere kant: wat is goed in januari? Zonder transfersom krijg je in deze periode vrijwel altijd spelers met een krasjes. Speler die weinig hebben gespeeld, spelers die het ergens anders niet hebben gemaakt of gewoon nog niet goed genoeg zijn en op dood spoor zitten. In de voorbije 15 jaar was FC Twente eigenlijk maar twee keer echt succesvol met een winternieuweling: Edson Braafheid en Peter Wisgerhof. Die karige oogst geeft nog maar eens aan hoe lastig het is om een speler middenin het seizoen aan te laten sluiten.

Ondertussen worden de supporters met de dag ongeduldiger, en ook ongeruster, omdat maar weinig mensen het vertrouwen hebben dat het met de huidige selectie zomaar eventjes goed gaat komen. Die selectie zit ook nog altijd onevenwichtig in elkaar. Kijk maar eens naar de hoeveelheid linksbuitens en het hoge aantal middenvelders. Met andere woorden: het zou de club ook heel goed uitkomen als er nog spelers weggaan. Maar tot dusverre is er nog niemand vertrokken en blijft iedereen zitten waar-ie zit.