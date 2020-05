De tragiek van 'Heubach hooligan': geen kampioen door verhuurperiode aan NEC

Tien minuten na het fluitsignaal zat ik al in de auto op weg naar Enschede. Het was mijn laatste wedstrijd voor NEC, mijn laatste in het betaald voetbal. Tegen Ajax nog wel, de ploeg die naast de titel greep. Hoe mooi? Ik had het kampioensshirt van FC Twente de dag ervoor gekregen, het werd bij me thuis gebracht in Glanerbrug. Door materiaalman Jacob Malki of Willy Berends, de cultuurbewaker. Dat weet ik niet meer.