De twaalfde man is terug bij FC Twente en dat is meteen te merken: het kabbelende beekje is niet meer

Natuurlijk werd er meegeleefd vanaf de bank in de voorbije maanden. Natuurlijk was er vreugde, tevredenheid, teleurstelling en discussie over alles en nog wat. Maar al die sentimenten en emoties bleven vaak toch beperkt tot een kleine kring. Even blij zijn, genieten van de stand op de ranglijst, of afreageren na een slecht resultaat en weer door. Het voetbal in lockdown was voor de fans een liefde op afstand geworden. Vorig seizoen zette FC Twente na de winterstop de slechtste thuisserie uit de geschiedenis neer, maar de kritiek die onder normale omstandigheden bijtend was geweest, leidde nooit tot massale afkeuring. Men baalde ervan, en dat was het.