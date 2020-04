‘De Twentse derby? Die hadden wij zeker gewonnen’

De mooiste Twentse derby ooit

„De mooiste was in 2012”, zegt Tim Breukers, rechtsback van Heracles. „Everton opende de score. Het was de eerste keer dat we ooit wonnen in Enschede. Het was spannend. Twente kreeg in de eerste helft veel kansen. Het was onverwacht dat we wonnen, de rollen waren een keer omgedraaid. Twente was veel beter dan wij in die tijd, het was David tegen Goliath.”