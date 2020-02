De vragen en twijfels over de verbanning van Wout Brama

Honderdja­ri­ge Corrie geniet van FC Twente: ‘Het is prachtig’

1 februari ENSCHEDE - Op het puntje van haar stoel en met de neus bijna op de ruit van de skybox volgt Corrie Boon het spel van FC Twente. Ze is vrijdag honderd geworden en zaterdagavond voor het eerst in haar leven in het voetbalstadion. “Het is prachtig”, zegt ze over dit cadeau dat ze van haar kleinkinderen heeft gekregen.