De warmte van Costa Rica lonkt voor FC Twente, maar eerst wacht Sparta in De Veste

FC Twente is inmiddels 1.5 week in training na de vakantie. Vorige week eindigde de eerste oefenwedstrijd tegen Almere City in 1-1. Toen ontbraken er tal van basisspelers. De verwachting is dat er tegen Sparta weer de nodige vaste krachten terugkeren. FC Twente verkocht tot dusver 4500 kaarten voor het duel. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wedstrijd zou worden opgesierd met een wintermarkt rond het stadion, maar daar werd aan het begin van de week een streep doorgehaald, omdat men toen nog niet de garantie had dat het duel in het stadion door zou gaan. Die zekerheid is er nu wel.