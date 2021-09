Deal is rond: Queensy Menig ruilt FC Twente in voor Partizan Belgrado

de ballen verstand podcast ‘Pröpper kan het ook met links en krijgt Bakis concurren­tie van Sierhuis?’

23 augustus ENSCHEDE/ALMELO - Wat een middag was het in De Grolsch Veste. FC Twente vierde de terugkeer van de fans met een gelijkspel tegen het ongenaakbaar geachte Ajax. De euforie galmt een dag later nog na in de Podcast De Ballen Verstand.