Deal nagenoeg rond: Michel Vlap tekent voor meerdere jaren bij FC Twente

FC Twente neemt Vlap definitief over van Anderlecht waar hij nog een contract heeft tot en met 2024. Opvallend is dat de Enschedese club een transfersom betaalt van ongeveer twee miljoen euro, terwijl dat tot voor kort dat nog onmogelijk was. „Maar we gaan de goede kant op met de financiën, de begroting is met vijf miljoen omhoog gegaan, de club heeft winst gemaakt en er gaat meer geld naar het voetbal”, legt Streuer uit. „Het is zeker verantwoord wat we doen.” Net als bij Michal Sadilek, die werd overgenomen van PSV, gaat FC Twente ook deze transfersom in termijnen betalen.