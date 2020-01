Debutant Noa Lang: ‘FC Twente is geen degradatiekandidaat’

Lang werd na 66 minuten spelen naar de kant gehaald door trainer Gonzalo Garcia. Dat ruime uur speeltijd was voor Lang genoeg om zijn debuut als ‘zwaar’ te omschrijven. ,,Ik moest veel rennen om aan de bal te komen. Ook moest ik wennen aan de speelstijl, want FC Twente speelt op een andere manier dan Ajax. Voor mij is het alleen maar goed om op een andere manier te leren spelen”, aldus de rappe aanvaller.

Dubbel gevoel

Lang is nog maar een paar dagen speler van FC Twente, maar hij heeft nu al de overtuiging dat FC Twente zich geen zorgen hoeft te maken voor een nieuwe degradatie. ,,FC Twente is geen degradatiekandidaat. Daarvoor hebben we echt genoeg kwaliteiten in de selectie. Dat konden we vandaag in korte fases laten zien. Na de gelijkmaker hadden we allemaal geloof in meer. Daarom heb ik een dubbel gevoel aan de wedstrijd overgehouden. Een punt pakken tegen PSV is goed, maar het zorgde toch voor enige teleurstelling na afloop.”