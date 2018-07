Debutant Schenk ziet Brama scoren bij ruime nederlaag FC Twente

Bij FC Twente begon onder meer Shadrach Eghan vanaf de aftrap. De oud-middenvelder houdt momenteel zijn conditie op peil bij FC Twente zolang hij zonder club zit. Hij zag na acht minuten de bal al tegen de touwen gaan. Wouter Marinus, de van PEC Zwolle overgekomen middenvelder van FC Emmen, kopte de bal achter Nick Hengelman.

Tukkers op dreef

Die score werd tien minuten later verdubbeld toen de bezoekers uit Drenthe een strafschop kregen. Lossernaar Cas Peters nam plaats achter de bal en faalde niet vanaf elf meter. Alsof dat nog niet genoeg was deed ook nog een andere Tukker een duit in het zakje in de eerste helft. Alexander Bannink, in het verleden spelend voor FC Twente, bracht de stand kort voor rust op 0-3.

Volledig scherm Van der Lely weet op acrobatische wijze de bal in het spel te houden voor FC Twente. © Wouter Borre

Hengelman bleef vervolgens achter in de kleedkamer, net als Eghan. Zij werden vervangen door Joel Drommel en de in vorm verkerende Ryan Trotman. De twee nieuwelingen stonden amper binnen de lijnen of de vierde Emmense treffer was een feit, met wederom Marinus als afmaker.

Doelpunt Brama

Een half uur voor tijd bracht Pusic debutant Xandro Schenk binnen de lijnen. Voor de veelbesproken verdediger waren het zijn eerste minuten in het shirt van FC Twente. Het was uitgerekend Brama niet veel later die voor de enige Enschedese treffer zorgde van de avond. De routinier faalde net als Peters niet vanaf de stip en bezorgde Twente de eretreffer: 4-1.

Voor Pusic was het eindsignaal niet gegund. Hij werd door scheidsrechter Christian Mulder een kwartier voor het einde weggestuurd. Vanaf de zijlijn zag hij dat zijn ploeg in de persoon van Jafar Arias nog een vijfde tegentreffer moest slikken.

FC Twente - FC Emmen 1-5 (0-3)

Score: 8. Marinus 0-1, 19. Peters 0-2 (pen.), 44. Bannink 0-3, 46. Marinus 0-4, 61. Brama 1-4 (pen.), 89. Arias 1-5.

FC Twente: Hengelman (46. Drommel), Wieffer (57. Maria), Roemeratoe (57. Van der Lely), Felix (57. Smith), El Idrissi (57. Schenk), Browning Lagerfeldt (57. Fernandes), Zerrouki (57. Holscher), van der Heyden (57. Brama), van de Schepop (49. Bapoh), Laukart, Eghan (46. Trotman).