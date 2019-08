Debutant Verdonk: ‘De manier waarop FC Twente voetbalt ligt me wel’

ENSCHEDE - Het duel tussen FC Twente en RKC was voor het thuispubliek een kennismaking met twee debutanten: Calvink Verdonk stond na één training meteen in de basis, en de Deense spits Emil Beggreen maakte in de slotfase na veel blessureleed voor het eerst zijn opwachting.

Het meest opvallend was natuurlijk de basisplaats voor Verdonk, die vorige week overkwam van Feyenoord. Hoewel FC Twente met Jeroen van der Lely en Alexander Laukart twee opties voor de linksbackpositie had, kende trainer Gonzalo Garcia geen twijfel: Verdonk was voor hem de aangewezen man om José Matos te vervangen. ,,Ik kwam vrijdag om 5 uur aan op het vliegveld van Rotterdam, na de wedstrijd van Feyenoord bij Tiblisi”, vertelt Verdonk. ,,Ik heb meteen m’n spullen gepakt en ben naar Enschede gereden.”

Een kleine 24 uur later stond hij voor het eerst op het trainingsveld in Hengelo. ,,De trainer heeft me daarna videoclips laten zien over de manier waarop wij spelen en wat hij van een linksback verwacht. Ik vond het geen probleem om na een keer trainer al direct te beginnen. De manier waarop FC Twente voetbalt ligt me wel.”

Verdonk, die in de voorbereiding met Feyenoord maar één helft speelde, kende een verdienstelijk debuut. Hoewel nog lang niet alles goed ging, bleef hij wel op de been. Hij was ook betrokken bij de eerste treffer van FC Twente toen hij Vuckic in diepte aanspeelde.