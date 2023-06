Definitieve selectie Oranje Leeuwinnen: Fenna Kalma niet mee naar WK, Wieke Kaptein (17) wel van de partij

De Oranje Leeuwinnen spelen aankomende zondag nog de uitzwaaiwedstrijd tegen België. Die wedstrijd wordt om 20.45 uur gespeeld in Kerkrade. Vervolgens trekken ze naar Sydney voor een trainingsstage, waarna op 23 juli de eerste wedstrijd in de WK-groepsfase wacht. Portugal is dan de tegenstander. Op 27 juli en 1 augustus wachten vervolgens de wedstrijden tegen respectievelijk de Verenigde Staten en Vietnam. De eerste twee in de groep gaan door naar de knock-outfase. De finale wordt gespeeld op 20 augustus in Sydney.