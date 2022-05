‘Degradatie Heracles heeft geen gevolgen voor opleiding met FC Twente’

FC Twente Vrouwen verslaat traditio­neel lastige tegenstan­der

DEN HAAG - FC Twente Vrouwen heeft vrijdagavond de uitwedstrijd bij ADO Den Haag met 3-1 gewonnen. Bij rust stond de Enschedese ploeg met 2-0 voor. Maar ADO Den Haag, een traditioneel lastige opponent voor FC Twente, bracht aan het begin van de tweede helft de spanning terug in de wedstrijd. In de 87ste minuut stelde Marisa Olislagers de Enschedese zege veilig. In blessuretijd miste Elena Dhont nog een penalty.

