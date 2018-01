Dekker na weerzien met Twente: 'Eens een Tukker, altijd een Tukker'

MONTPELLIER - Voor oud-FC Twente-speelster Anouk Dekker uit Wierden was het woensdag in Frankrijk een bijzonder weerzien met oud-ploeggenoten. De 31-jarige international oefende met haar ploeg Montpellier tegen haar oude ploeg FC Twente en won met 4-1.

Dekker deed bij de nummer drie uit Frankrijk alleen de tweede helft mee. Ze stond onder andere tegenover haar oud-ploeggenoten Maud Roetgering en Ellen Jansen. Na afloop was er nog even tijd voor een praatje en natuurlijk voor een leuke foto met de speelsters van FC Twente. Ook de 15-jarige debutant Sterre Veldhuis uit Oldenzaal ging na afloop met de routinier op de foto.

'Eens een Tukker, altijd een Tukker', reageerde Dekker een dag later via Instagram. De speelster vertrok in de winter van 2015 naar Frankrijk en won afgelopen zomer met Oranje het EK in Nederland.

👋 Na afloop van de wedstrijd tegen @mhscfeminin kwam oud FC Twente speelster Anouk Dekker nog even gedag zeggen🙋 #fctwentevrouwen #opdetenenstaan Een foto die is geplaatst door null (@fctwentevrouwen) op 11 Jan 2018 om 2:07 PST

Gemiddelde niveau

Twente-trainer Tommy Stroot was na de 4-1 nederlaag vol lof over Dekker: ''Zij is voor ons al heel groot en fysiek sterk, terwijl dat bij Montpellier eigenlijk het gemiddelde niveau is'', sprak de coach. ''Daar willen wij ook naartoe.''

Geleerd

''Uiteindelijk hebben we het ondanks de 4-1 nederlaag nog goed gedaan'', vervolgde hij. ''Want na een 1-0 achterstand kwamen we op 1-1 en daarna hadden we zelfs kansen op de 2-1. Het was vooral een wedstrijd waarin we veel geleerd hebben.''