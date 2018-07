Delano Grootenhuis met FC Emmen de eredivisie in

Grootenhuis was tot 2009 actief in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles en werd toen opgepikt door de Voetbalacademie van FC Twente. Hij had zich afgelopen seizoen als doel gesteld om via Jong FC Twente op te klimmen naar het eerste elftal van de Enschedese club, maar het wordt nu nog mooier voor Grootenhuis. Want in tegenstelling tot FC Twente, kan hij bij FC Emmen wél gaan acteren in de eredivisie.