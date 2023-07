Deze kant van het voetbal krijgt zelden aandacht: bij Schalke tegen FC Twente spreekt iedereen dezelfde taal

Waar zie je en hoor je nog dat de tegenstander massaal wordt toegejuicht? Bij wedstrijden tussen Schalke 04 en FC Twente is dat nog heel gewoon. Zaterdagmiddag smolten blauw-wit en rood weer samen in de kleur van liefde.

De vriendschap tussen Schalke en FC Twente is al meer dan dertig oud. Als Schalke speelt, zijn er Tukkers in het stadion. Bij een wedstrijd van FC Twente kom je altijd wel Duitsers tegen. Zowel in Enschede als in Gelsenkirchen is het lied Schalke und der FCT al jarenlang een dijk van een hit. „Twee clubs, twee kleuren, één passie”, zo luidt de slogan in beide supporterskampen.

Alles door elkaar

Zaterdagmiddag in De Arena Auf Schalke liep, stond, alles door elkaar heen. Men dronk, men zong, men at. Politie was nauwelijks te zien. Verbroedering alom. Voetbal zoals het behoort te zijn, al krijgt deze kant van de sport bijna geen mens te zien in de media. Als FC Twente-doelman Lars Unnerstall het veld opkomt wordt hij toegejuicht door dertigduizend supporters van Schalke. Unnerstall was ooit zes jaar lang een Schalker, en nu hij bij FC Twente speelt is nog altijd van één hen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duizenden Tukkers

3700 fans van FC Twente hebben de oversteek naar Gelsenkirchen gemaakt. Let wel, voor een oefenwedstrijd. Wie rond de Arena loopt kan zich bijna niet voorstellen dat hier een club uit de Tweede Bundesliga speelt. De eerste acht thuiswedstrijden zijn al stijf uitverkocht (60.000 toeschouwers) bij de immens populaire volksclub. Toen FC Twente in de eerste divisie speelde, konden ze steevast rekenen op de steun van Schalke. Dit seizoen zal dat in Gelsenkirchen niet anders zijn.

Applaus in plaats van gefluit

Zoals het hoort bij een vriendschap blijft de strijd na 90 minuten onbeslist. Na afloop bedanken de spelers van Schalke de fans van FC Twente. Applaus! Op dat moment staan de voetballers van FC Twente voor het vak van de fanatieke Schalke-aanhang. Applaus! Het „Schalke und der FCT”, klinkt uit alle hoeken en gaten.

Volledig scherm FC Twente-supporters in Gelsenkirchen. © Nesimages/Marcel ter Bals

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze laatste video's.