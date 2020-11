Deze reserve van FC Twente blonk woensdagavond uit als international

ENSCHEDE - In de schaduw van Joël Drommel, Vaclav Cerny en Danilo is er deze week nog een international van FC Twente op pad. Lindon Selahi, een reserve in Enschede, speelde woensdagavond een goede interland met Albanië.

Bij zijn club FC Twente maakt hij een lastig seizoen door, maar Lindon Selahi heeft weer even in positieve zin van zich laten horen. De international van Albanië was tegen Kosovo één van de betere spelers op het veld. Selahi speelde 66 minuten en was goed voor een assist.

Bijna in de Bundesliga

Vorig seizoen was Selahi één van de eerste spelers die steevast op het opstellingsformulier werd gezet. De nijvere middenvelder werd met zijn agressieve speelstijl en gif gezien als een onmisbare schakel in het elftal van de toenmalige trainer Gonzalo Garcia. Selahi was een voltreffer, zo heette het. Opgepikt in het tweede elftal van Standard Luik en binnen afzienbare tijd klaar voor een volgende stap. Het is dat de technische leiding er voor ging liggen, anders was hij in de winterstop al verkocht aan Fortuna Düsseldorf. Maar net als de rest van de ploeg zakte ook hij in de verkorte tweede seizoenshelft verder weg. De ontwikkeling stokte.

Het middenveld staat



Met het vertrek van Garcia is ook het perspectief van Selahi bij FC Twente zo goed als verdwenen. Trainer Ron Jans kiest al vanaf de eerste speeldag voor het blok Wout Brama-Godfried Roemeratoe, met daarvoor Jesse Bosch. Gezien het spel en de resultaten heeft de oefenmeester geen enkele reden daar verandering in te brengen. Achteraf was de start van zijn seizoen al symbolisch: omdat er bij de nationale ploeg van Albanië enkele spelers positief waren getest, moest hij bij terugkeer in Nederland in quarantaine. Daardoor miste hij de eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Andere spelers eerder in beeld

Wat het voor Selahi nog lastiger maakt is, dat hij ook niet aan de beurt komt als er op het middenveld iets moet worden veranderd tijdens een wedstrijd. Ramiz Zerrouki is hem voorbij. Inmiddels is Luka Ilic er ook nog nog als optie bij gekomen, terwijl Halil Dervisoglu ook wordt gezien als een speler die op het middenveld uit de voeten kan.

Kans niet gepakt

Selahi mocht het onlangs in de beker tegen De Graafschap weer eens vanaf de aftrap proberen, maar in die wedstrijd liep hij er 45 minuten verloren bij. In de rust werd hij gewisseld. Hoewel het misschien niet eerlijk is hem meteen af te rekenen op een optreden in een team, dat door vele wisselingen niet op elkaar was ingespeeld, zijn dit voor de reserves wel de momenten om je te laten zien. Daarin slaagde Selahi niet.

Sterk in nationale ploeg

Zijn selectie voor de nationale ploeg van Albanië kwam dan ook als geroepen. Even weg uit de mineur van alle dag. Vanwege het gevaar voor corona liet hij de vorige interlands schieten, maar nu pakte hij de kans wel weer in de picture te komen. Selahi speelde goed en oogde voor een speler die nauwelijks speelt fris en scherp. Na ruim een uur werd hij gewisseld, een assist rijker.

Wat brengt de toekomst?

Volgende week keert Selahi terug bij de club, waar hij allang geen eerste keus meer is. De vraag is: wat FC Twente en de speler straks willen als de transfermarkt in januari weer opengaat. Heeft het nog zin hem het laatste half jaar van zijn contractduur erbij te houden, terwijl het uitzicht op speeltijd nihil is?