SocialsENSCHEDE - In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. In deze editie genieten de FC Twente-spelers van de remise tegen Ajax en krijgt Elia een dikke knuffel in het ziekenhuis.

Promes maakt papa trots

Quincy Promes denkt terug aan zijn tijd als jeugdvoetballer. “Ik heb het beloofd, ik maak je trots”, plaatst hij op zijn Instagram-account. Zou Promes senior trots zijn op zijn zoon?



I promised him, I’ll make you proud!❤️⚽️ #ThrowbackThursday Een foto die is geplaatst door Quincy Promes (@qpromes) op 30 Nov 2017 om 9:47 PST

Armenteros blij met eerste punt

Het Benevento Calcio van Samuel Armenteros pakte afgelopen weekend het eerste punt in de Italiaanse competitie. Door de late goal van doelman Alberto Brignola werd het gelijk tegen AC Milan (2-2).

@brigno_22_ #BOMBERRRR 😂😂😂🔥🔥🔥❤️❤️❤️💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 @beneventocalcioofficial Een foto die is geplaatst door null (@samuelarmenteros90) op 3 Dec 2017 om 7:09 PST

Vriend Balkestein verliest in casino

Marcel, de vriend van Maret Balkestein, verliest maar liefst 250 euro in een halfuurtje. Hoe? In het casino! Gelukkig is hij nog wel blij dat de volleybalster thuis op hem wacht.

Twente-spelers genieten van gelijkspel

FC Twente pakte in speelronde veertien een punt tegen Ajax, mede door het doelpunt van Tom Boere (3-3). De aanvaller is nog steeds onder de indruk van de wedstrijd. “What a game”, aldus Boere op Instagram. Hij is niet de enige die genoot van het spannende duel.

What a game Een foto die is geplaatst door Tom Boere (@tommboere) op 3 Dec 2017 om 4:16 PST

What a game yesterday😅🙌🏾🙌🏾 Een foto die is geplaatst door Fredrik Jensen (@hfredrikj) op 3 Dec 2017 om 3:21 PST

Een foto die is geplaatst door Hidde ter Avest (@hiddetavest) op 3 Dec 2017 om 5:36 PST

Dikke knuffel voor geopereerde Elia

Eljero Elia was even terug in Nederland. De voormalig FC Twente-speler en aanvaller van het Turkse Istanbul Basaksehir werd in Rotterdam geopereerd aan zijn schouder. Gelukkig is hij niet alleen, want hij krijgt gezelschap van een grote knuffel.