Directeur Erik Velderman per direct weg bij FC Twente

De komende maanden gaat FC Twente op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, die het verdere herstel van de club ter hand neemt. Erik Velderman trad aan in januari 2017 in de functie van financieel directeur. Na het ontslag van technisch directeur Jan van Halst, afgelopen voorjaar, kreeg hij de algehele leiding.

Moeilijke dossiers

Velderman handelde een aantal belangrijke en moeilijke dossiers af voor FC Twente. Zo trof hij een schikking met de belastingdienst en droeg hij bij aan een voor FC Twente succesvol verlopen procedure bij de arbitragecommissie van de KNVB inzake de transfer van Dusan Tadic van Twente naar Southampton in 2014. In plaats van 3,6 miljoen commissie kon Twente volstaan met betaling van 2,5 miljoen aan makelaar Zoran Pavlovic van Dusan Tadic.

Schikking

Afbrokkelend draagvlak

Maar nadat hij benoemd was tot algemeen-directeur, zag Velderman het draagvlak voor hem in de achterliggende maanden snel afbrokkelen. De functie bleek hem minder goed te liggen. Het brak Velderman in zijn nieuwe functie op, dat hij niet uit de voetballerij afkomstig is. Dat leidde intern tot forse aanvaringen met vooral technisch directeur Ted van Leeuwen en hoofdscout Evert Bleuming, die Velderman in de achterliggende transferperiode verweten dat hij te vaak onnodig op de rem trapte, waardoor FC Twente spelers mis liep die te technische staf graag had willen vastleggen.