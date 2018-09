Directeur NEC kritisch over voetbal in interlandperiodes: 'Een gedrocht'

NIJMEGEN - De eerste divisie is nog geen vier weken onderweg of er is alweer commotie ontstaan over de competitieopzet. FC Twente, Sparta Rotterdam en NEC uiten forse kritiek op voetbalbond KNVB.

Die clubs snappen niet dat tijdens interlandperiodes de competitie net als vorig seizoen gewoon doorgaat. Extra wrang voor FC Twente is dat doelman Joël Drommel van de KNVB deze interlandperiode niet mag spelen voor de club.



Drommel bedankte gisteren voor Jong Oranje toen hij hoorde dat hij derde keeper was. De doelman keerde terug naar zijn club in de veronderstelling dat hij zaterdag tegen TOP Oss in actie kon komen. Maar volgens de regels van de internationale voetbalbond FIFA moet een speler aan een oproep van zijn land gehoor geven. Daarom mag Drommel van 3 tot en met 16 september niet voor Twente in actie komen. Hij mist de duels tegen Oss en FC Dordrecht.

Volledig scherm Joël Drommel. © Emiel Muijderman

Gedrocht

Volledig scherm Technisch directeur Remco Oversier van NEC. © Gerard Verschooten Sparta, Twente en NEC zijn gepikeerd omdat ze (jeugd)internationals verplicht moeten afstaan. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor Roda JC, de tegenstander van NEC zaterdag. Technisch directeur Remco Oversier van NEC wil dat de KNVB ingrijpt. Hij vindt dat het competitieprogramma alsnog op de schop moet zodat er tijdens interlandperiodes niet wordt gevoetbald. Oversier stelt dat er een gedrocht is gecreëerd.



Oversier: ,,De KNVB heeft de bevoegdheid hierop in te grijpen. Nu gaat commercie boven een eerlijke competitie. Daardoor krijg je dit soort chaotische situaties. Er wordt continu geroepen in Nederland dat het voetbal bovenaan staat. Maar we hebben het afgelopen jaar in de interlandperiodes ervaren dat het niet zo is.’’

Ezel

Grijpt de KNVB in, dan draait de bond een besluit terug van de voetbalclubs die vorig jaar eerste divisie speelden. Alleen MVV en NEC waren destijds tegen. Sparta, Roda JC en FC Twente hadden geen stem. Die clubs waren toen nog niet gedegradeerd uit de eredivisie.

De technisch directeur van NEC noemt ‘het gedrocht’ slecht voor het Nederlands voetbal, de eerste divisie en spelers. ,,We hebben meerdere keren gewaarschuwd dat er mogelijk clubs degradeerden met veel internationals. Die hebben net als NEC dan problemen. Dat gaat de competitie beïnvloeden of je het nu wilt of niet. Dat moet je nooit toelaten. We zijn de ezel die zich voor de tweede keer stoot aan dezelfde steen. Ongelooflijk.’’

Verbaasd

De KNVB laat in een persbericht weten verbaasd te zijn over de commotie. De voetbalbond wijst erop dat een grote meerderheid van de clubs in de eerste divisie voorstander is van het voetballen in interlandperiodes. Daardoor wordt er minder op maandag gespeeld, ook een wens van supporters, en kan het seizoen later beginnen.