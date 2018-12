Sinds Joop van de radar is verdwenen, moet je concluderen dat de club er een meester in is geweest de verkeerde mensen aan het roer te zetten. Ik zie ze nog komen, in die parade van ijdelheid: de heren die het wel even zouden gaan doen. De jurist, de analist van tv, de geslaagde mannen uit het zakenleven die een voetbalclub als een gewoon bedrijf dachten te runnen. Als mannen - het zijn altijd mannen, ja - dat laatste zeggen, weet je één ding zeker: die zijn binnen een jaar murw gebeukt, afgebrand en opgelost in het niets.

Erik Velderman zei op zijn eerste persconferentie als directeur doodleuk in welke wijk hij woont - nooit doen in het wilde westen. Toon Gerbands vertelde over zijn entree in de voetballerij: 'In de jungle ken je de weg niet, je hebt een kompas nodig.' Frans van Seumeren verdiende kapitalen met zijn bedrijf Mammoet, haalde een vastgelopen Russische onderzeeër voor het oog van de wereld naar boven, maar de grootste en zwaarste uitdaging in zijn leven was en is het leiden van de voetbalclub FC Utrecht, zo vertelde hij onlangs in De Volkskrant. 'In het voetbal praat iedereen mee: supporters, sponsoren, media. Dat geeft een heel andere dynamiek. En dan is er nog zoiets als de geluksfactor waar je geen vat op hebt', aldus de man, die becijferde dat beginnersfouten hem ongeveer 40 miljoen euro hebben gekost.

Nooit enige ervaring

Bij Twente bestaat de leiding al maanden uit een RvC van twee personen, die hiervoor nooit enige ervaring hebben gehad met een voetbalclub, en een interim-directeur die er door een sponsor is neergezet, bakken vol geld opstrijkt, maar geen enkel gevoel heeft met het spelletje en de streek. Een voetbalwedstrijd is bij Edward van der Veen een activiteit, en Telstar voetbalt in... juist, ja. Ik vraag me af of hij Wout Brama in de supermarkt zou herkennen. In De Grolsch Veste gaat de vlag vandaag nog uit als hij morgen ergens anders zijn zoveelste interimklus aanvaardt. Weer een passant die verwaalde in het doolhof. Is het nou zo moeilijk iemand aan te stellen die de ervaring heeft en weet hoe het werkt in de voetballerij? In de advertentie voor de nieuwe directeur die Twente de deur uitdeed stond in de laatste zin dat de geïnteresseerde ook affiniteit met topsport en voetbal moet hebben. Dat had dus in de eerste regel moeten staan.